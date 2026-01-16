ECONOMIE
Sigrid Kaag lid van nieuwe ondersteunende raad voor Gaza

Samenleving
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 00:52
anp170126003 1
WASHINGTON/DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse oud-vicepremier en oud-VN-gezant Sigrid Kaag zit in een nieuw op te richten ondersteunende raad voor "vrede, stabiliteit en welvaart" in Gaza, meldt het Witte Huis vrijdagavond in een verklaring. Deze raad moet het Palestijnse overgangsbestuur en de door Trump voorgezeten vredesraad voor Gaza ondersteunen.
Kaag was tot 1 juli VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. In de nieuwe raad zitten naast Kaag onder anderen de Britse oud-premier Tony Blair, VS-gezant Steve Witkoff, Trumps schoonzoon Jared Kushner en de Turkse buitenlandminister Hakan Fidan. Volgens het Witte Huis kunnen er in de komende weken nog meer leden volgen.
