Media: Michael Jackson had schuld van 500 miljoen toen hij stierf

LOS ANGELES (ANP) - Michael Jackson zou 500 miljoen dollar (ruim 467 miljoen euro) aan schulden hebben gehad toen hij in juni 2009 overleed. Dat melden Amerikaanse media zoals Us Weekly, Entertainment Weekly en People donderdag op basis van juridische documenten.

Uit die documenten blijkt dat de executeurs die de nalatenschap van de overleden zanger moesten afhandelen, maandag hebben gevraagd of advocaten vergoed konden worden voor diensten die zij hebben verricht tussen juli en december 2018. John Braca en John McClain, de executeurs, wijzen in hun verzoek op "buitengewoon uitdagende omstandigheden" waarmee zij te maken hebben gehad. Op een deel van de schulden van Jackson stonden "extreem hoge rentetarieven", verklaren Braca en McClain.

In mei dit jaar kwam naar buiten dat de kinderen en moeder van Jackson voorlopig geen geld krijgen uit zijn trust. De reden is een juridisch conflict. De Amerikaanse belastingdienst beweerde enkele jaren geleden dat de nabestaanden van Jackson nog ongeveer 700 miljoen dollar aan belastingen en boetes moesten betalen over het vermogen van de zanger. De nabestaanden gingen hiertegen in beroep en wonnen de zaak in 2021, maar daardoor is nog niet duidelijk hoeveel zij ontvangen. Amerikaanse media meldden enkele maanden geleden dat Sony Music Group 600 miljoen dollar heeft betaald om de helft van Jacksons muziek te kopen.