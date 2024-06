Franse topsprinter Lemaitre beëindigt vlak voor Spelen carrière

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse topsprinter Christophe Lemaitre moet zijn carrière beëindigen. De 34-jarige atleet, viervoudig Europees kampioen, liep een kuitblessure op en kan zich niet meer kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs.

"Ik heb dit jaar alles gedaan om deel te nemen aan de Spelen van Parijs, maar het is mij helaas niet gelukt. Het is duidelijk dat ik moeite heb het hoge niveau te vinden en dat ik moet stoppen", vertelde hij aan het Franse persbureau AFP.

Lemaitre was lange tijd de snelste Europeaan. Hij won goud op de 100 meter, 200 meter en 4x100 meter bij de EK van 2010 in Barcelona. Op de EK van 2012 in Helsinki was hij opnieuw de snelste op de 100 meter. Hij liep op de Olympische Spelen van 2016 in Rio naar het brons op de 200 meter, in de finale die de Jamaicaan Usain Bolt won. Hij won ook brons op de WK van 2011 in Daegu. Door langdurig en herhaaldelijk blessureleed raakte Lemaitre de laatste jaren steeds verder verwijderd van de Europese top.