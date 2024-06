Spijkerbroekenmerk Levi's na cijfers hard omlaag op Wall Street

NEW YORK (ANP) - Levi Strauss is donderdag hard onderuitgegaan op Wall Street. Beleggers hebben het bekende spijkerbroekenmerk meer dan 15 procent lager gezet. Andere grote verliezers waren apothekersketen Walgreens Boots Alliance en chipbedrijf Micron Technology, terwijl de belangrijkste beursgraadmeters in New York met kleine plussen de handel uitgingen.

Levi Strauss boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, mede dankzij kostenbesparingen. De verkopen vielen echter tegen. Volgens financieel topman Harmit Singh blijven consumenten voorzichtig met hun uitgaven.

Ook Walgreens Boots Alliance heeft last van lagere consumentenuitgaven. De apothekersketen verlaagde de winstverwachting voor het hele boekjaar, na tegenvallende kwartaalcijfers, en gaat meer filialen sluiten. Het aandeel werd bijna een kwart lager gezet.

Micron Technology presteerde afgelopen kwartaal op zijn beurt beter dan voorzien, maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal voldeden niet aan de hoge verwachtingen van beleggers en analisten. Het aandeel werd dik 7 procent lager gezet.