Media: Netanyahu biedt Qatar excuses aan na aanval

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft Qatar excuses aangeboden voor een luchtaanval op hoofdstad Doha, eerder deze maand. Dat berichten internationale media, waaronder persbureau AFP en de nieuwssite Times of Israel. Ze baseren zich op informatie van een anonieme diplomaat.

Netanyahu zou tijdens een bezoek aan het Witte Huis minutenlang met premier Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani hebben gesproken. Zijn gastheer, de Amerikaanse president Donald Trump, zou ook hebben deelgenomen aan het gesprek. Qatar heeft eerder woedend gereageerd op het Israëlische bombardement, dat aan meerdere mensen het leven heeft gekost. Israël zou Doha hebben bestookt om daar Hamas-kopstukken uit te schakelen.

Netanyahu zou hebben gezegd dat hij de schending van de soevereiniteit van Qatar betreurt. Ook zou hij spijt hebben betuigd voor de dood van een beveiliger uit het land bij de aanval.