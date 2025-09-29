ECONOMIE
Provincie Utrecht bevestigt datalek, onderzoekt voorval

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 19:50
UTRECHT (ANP) - De provincie Utrecht bevestigt dat via de organisatie een datalek is ontstaan. Eerder maandagmiddag meldde onder meer het AD dat gegevens van tientallen ambtenaren uit de provincie op straat liggen. Het zou gaan om medewerkers die zich bezighouden met het wolvendossier.
De gegevens zouden onderdeel zijn van een reeks documenten die een burger had opgevraagd via een Woo-verzoek. "Volgens protocol informeren wij betrokkenen en onderzoeken het voorval", laat een woordvoerster van de provincie weten.
