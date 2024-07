Hongarije versterkt leger, maar weigert militaire hulp Oekraïne

BOEDAPEST (ANP) - Hongarije bouwt aan een sterk leger om zichzelf tegen een mogelijke inval van Rusland te verdedigen. Dat het tegelijkertijd Europese besluiten tegenhoudt om Oekraïne te helpen datzelfde te doen, is volkomen te begrijpen vanuit Hongaars perspectief, zegt Zoltán Kovács, staatssecretaris voor diplomatie, tegen journalisten.

Het verschil tussen Hongarije en Oekraïne is, zo legt een andere hoge Hongaarse functionaris uit, dat Hongarije wel in de NAVO zit en Oekraïne niet: Hongarije heeft de eventuele rugdekking van de solidariteit van de andere NAVO-lidstaten, Oekraïne staat er als niet-NAVO-lid alleen voor. "Dat is gewoon een feit", zegt deze functionaris. "Daar werken we mee." En vanwege die situatie moet wat Hongarije betreft Rusland niet uitgedaagd worden door Europese landen, zodat mogelijk EU- of NAVO-landen ook in die oorlog getrokken worden.

Omdat volgens de Hongaarse analyse Oekraïne de oorlog met Rusland niet kan winnen, moet Oekraïne over vrede onderhandelen met Rusland. "Het Hongaarse idee over vrede is volkomen simpel: stop het bloedvergieten. Honderdduizenden slachtoffers zijn al gevallen, als het er niet meer zijn. Dat moet stoppen".

Zwarte lijst

Over het blokkeren van geld voor een Europees fonds voor wapenaankopen door andere EU-landen voor Oekraïne, zegt Kovács dat ook dat logisch is. Want eerst moet Oekraïne tegemoetkomen aan de Hongaarse frustraties over een aantal kwesties. "Zolang de Oekraïners Hongaarse bedrijven op een zwarte lijst zetten, en de rechten van de Hongaarse minderheid schenden, kunnen wij niet toegeven."

Volgens Kovács kan het bovendien bij de EU ook zomaar gebeuren dat de EU-landen het oplossen met Oekraïne "en dat wij er dan buiten worden gehouden". "Dus ja, over die Europese betalingen voor wapens aan Oekraïne moet Hongarije harde garanties hebben dat Oekraïne tegemoet komt aan de Hongaarse eisen."

Goede voorbeeld

Intussen geeft Hongarije juist het goede voorbeeld aan de rest van de Europese landen, zegt de staatssecretaris. Want Hongarije breidt al jaren de eigen defensiemacht sterk uit, met mensen en materiaal. Zo wil het aan de NAVO-eisen voldoen maar ook zichzelf kunnen verdedigen, eventueel ook tegen migratiestromen. "Als je sterk wilt zijn en vanuit een machtspositie bijvoorbeeld iets rechtstreeks tegen Rusland wilt kunnen doen, heb je die legermacht nodig."