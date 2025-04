Media: Snow White in Libanon en Koeweit verboden om rol Gal Gadot

BEIROET (ANP) - In zowel Libanon als Koeweit is de vertoning van Snow White, de live-actionfilm van Disney over Sneeuwwitje, sinds kort verboden vanwege de Israëlische Gal Gadot die de rol van Evil Queen speelt. Dat melden onder meer entertainmentwebsite Variety en de Koeweitse krant Al-Qabas.

Films waarin de 39-jarige actrice speelt of bij betrokken is, worden al sinds 2006 in Libanon op een boycotlijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken geplaatst, schrijft Variety. Dat besluit volgt op de deelname van Gadot aan het Israëlische leger ten tijde van de oorlog met de Libanese beweging Hezbollah in 2006. Tijdens dat wekenlange conflict, waarbij Gadot als gevechtsinstructrice actief was, kwamen in Libanon en Israël respectievelijk 1200 en 44 burgers om het leven.

Dat Snow White ook in Koeweit niet te zien zal zijn, komt niet als verrassing. Drie jaar geleden werd filmhuizen in het land ook het vertonen van Death on the Nile verboden, waarin de Israëlische een rol had.