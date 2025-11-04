Media: van onder puin geredde bouwvakker Rome overleden

ROME (ANP) - Een bouwvakker die in Rome onder het puin van een ingestorte middeleeuwse toren terechtkwam, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden, melden Italiaanse media, waaronder persbureau ANSA.

De man, een Roemeen, werd maandagavond door de brandweer gered nadat hij ruim elf uur onder het puin had gelegen. Hij was zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht na een "lange en zeer complexe reddingsactie", aldus de lokale autoriteiten.

De Torre dei Conti, vlak bij het Forum Romanum en het Colosseum, stortte eerder op de dag deels in. Dat gebeurde tijdens renovaties van de 29 meter hoge toren.

Een andere bouwvakker, ook een Roemeen, liep door het instorten een hoofdwond op, maar verkeert buiten levensgevaar. Twee anderen raakten lichtgewond, zij zouden volgens de BBC alleen schaafwonden hebben overgehouden aan het incident.

Tijdens reddingswerkzaamheden later op de dag kwam er opnieuw puin naar beneden. Daarbij vielen voor zover bekend geen nieuwe gewonden.