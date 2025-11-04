Sinds mensen op aarde zijn hebben de meest zich niet erg druk gemaakt over geluk . In leven blijven was al heel wat. En de meeste religies zeiden dat we op aarde waren om te bewijzen dat we goed genoeg waren voor het eeuwige geluk.

Maar dat werkt niet meer. We hebben genoeg te eten, we leven lang en god is dood. Dus wat nu?

Veel mensen zijn haast wanhopig op zoek naar geluk. Social media en de zelfhulpindustrie voeden het idee dat ultiem geluk een doel of bezit is dat je simpelweg kunt bereiken als je maar hard genoeg je best doet. Psychologen wijzen echter op een grote fout: juist de obsessieve drang om gelukkig te worden, maakt je vaak ongelukkiger.

Uit recent onderzoek van de Universiteit van Toronto blijkt dat de voortdurende jacht op geluk onze mentale reserves uitput. "De zoektocht naar geluk is een beetje als een sneeuwbaleffect: je probeert je gelukkiger te voelen, maar raakt uitgeput, waardoor je juist minder gelukkige keuzes maakt," stelt professor Sam Maglio in een studie gepubliceerd bij MedicalXpress. Deze mentale belasting vergroot de kans op kwetsbaarheid en ongezonde gewoontes, zoals overmatig scrollen op social media of het vermijden van uitdagingen.​

Een ander psychologisch fenomeen dat hierbij speelt, is de ‘hedonic treadmill’. Volgens dit concept keert ons geluksniveau na een positieve of negatieve gebeurtenis altijd terug naar een vast basisniveau. Wie geluk ziet als een bezit dat je moet vergaren, raakt teleurgesteld omdat de aanvankelijke euforie steeds weer wegebt. Zo kom je terecht in een eindeloze cyclus van verlangen en ontevredenheid.​

Bovendien t onen psychologen dat het vergelijken van je geluk met dat van anderen zorgt voor extra onvrede. Streven naar geluk mag, maar wie het te belangrijk maakt, wordt sneller gefrustreerd en kritisch op zichzelf. Het is beter om ongemak en uitdagingen niet te vermijden, want juist daaruit ontstaat innerlijke groei en veerkracht. gq

