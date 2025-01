NEW ORLEANS (ANP) - De verdachte van de vermeende aanslag in New Orleans is dood, berichten Amerikaanse media als ABC News en The New York Times. Nadat de man in de stad was ingereden op een menigte, kwam hij volgens bronnen om het leven bij een vuurgevecht met de politie.

Ingewijden zeggen tegen ABC News dat de man werd neergeschoten nadat hij met een aanvalsgeweer uit zijn wagen was gestapt.