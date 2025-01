Broers en moeder van dode Jack (14) begrijpen er niks van: ,,Hij was juist altijd enorm voorzichtig”

Jack (14) kwam gisteravond om op de trambaan voor zijn huis in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Hij was vol van vuurwerk vertelt zijn bedroefde broer (15). "Vuurwerk was echt zijn passie. Hij had hier heel het jaar naar uitgekeken”, zegt Nick, terwijl hij woensdag met zijn moeder en oudere broer bij de plek van het ongeluk staat.

Broer Nick (15) staat dinsdagavond aan de andere kant van de trambaan als zijn broertje Jack een zogenoemde shell wil afsteken. Dit illegale vuurwerk dat alleen te koop is voor professionals wordt ook wel een mortierbom genoemd. ,,Toen ging het mis”, zegt Nick. ,,Meestal heb je even de tijd en is er eerst een kleinere knal. Maar dit vuurwerk ging direct af. Het ontplofte, was één grote knal”, zegt hij over het ongeluk dat dinsdagavond om 20.30 uur plaatsvond. Verhalen over dat Jack vuurwerk van de grond heeft geraapt dat niet afging, daar klopt niks van, zegt zijn moeder tegen het AD.

Moeder was niet in de buurt toen hun zonen in de weer waren met professioneel vuurwerk. Toen ze gisteravond van het ongeval hoorde, pakte ze direct de auto naar Rotterdam. Zij was op dat moment in België.

,,Hij spaarde er het hele jaar voor, had het er altijd over en was al maanden aan het afsteken”, zegt moeder Renate. ,,Soms moesten we hem aan de eettafel even vertellen dat hij het over iets anders moest hebben.”