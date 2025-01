Eerste schademeldingen jaarwisseling komen binnen bij verzekeraar

DEN HAAG (ANP) - Verzekeringsconcern Nationale-Nederlanden (NN) heeft de eerste schademeldingen van de jaarwisseling binnengekregen. Volgens een woordvoerder ligt het aantal particuliere schadeclaims dat bij de firma is ingediend vooralsnog lager dan een jaar geleden. Wel ziet het ernaar uit dat het aantal claims via adviseurs deze jaarwisseling wat hoger uit gaat komen.

NN voert ook de labels ING Verzekeringen, SNS verzekeren, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen. Daardoor is het een van de grotere schadeverzekeraars van Nederland. Tot nu toe dienden ongeveer twintig mensen direct een claim in bij het concern. Dit waren er vorig jaar rond deze tijd zo'n tien tot vijftien meer. Het aantal meldingen zal waarschijnlijk de komende dagen nog oplopen.

Een deel van de schademeldingen loopt via adviseurs. Daarbij zitten ook zakelijke klanten. NN zegt dat de eerste claims bij adviseurs inmiddels binnen zijn. Zoals het er nu naar uitziet verwacht NN dat dit aantal bij de adviseurs de komende dagen zal oplopen naar rond de 150 meldingen.

Andere grote verzekeraars hebben aangegeven ergens in de komende dagen pas met de eerste cijfers te kunnen komen over de jaarwisseling. Later deze maand komt het Verbond van Verzekeraars met een schatting van de totale schade voor verzekeraars.