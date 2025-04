Media VS: chef geheime dienst NSA ontslagen

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De baas van de Amerikaanse geheime dienst NSA, Timothy Haugh, is volgens bronnen van The Washington Post ontslagen. Hij was iets meer dan een jaar in deze functie. Het is niet bekend waarom hij de laan uit is gestuurd.

De NSA valt onder het ministerie van Defensie (het Pentagon) en is een spionagedienst die zich vooral richt op elektronische communicatie. De omvang van de spionageactiviteiten van de NSA werd ruim tien jaar geleden voor het voetlicht gebracht door het openbaar maken van interne berichten van de dienst door vooral toenmalig NSA-medewerker Edward Snowden.

Haugh is een generaal en werkt al sinds begin jaren negentig bij het Pentagon. Plaatsvervangend NSA-chef Wendy Noble zou in het Pentagon een andere functie hebben gekregen.