Europa wil druk op Rusland: snel ja of nee op bestand Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Rusland moet nu snel instemmen met een breder staakt-het-vuren in Oekraïne, vinden Europese landen. Het moet volgens grote landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland en ook Nederland uit zijn met het getalm van het Kremlin. Ook de Verenigde Staten worden volgens buitenlandminister Caspar Veldkamp langzamerhand ongeduldiger. Landen als Canada willen Moskou een deadline opleggen.

Rusland is de VS nu "snel een antwoord schuldig", zei de Franse minister Jean-Noël Barrot bij aankomst voor overleg met NAVO-collega's. Steeds meer landen lopen warm voor een deadline waarop de Russische president Vladimir Poetin ja of nee moet zeggen op de voorstellen van de VS. Onder meer Finland heeft geopperd hem hooguit tot Pasen, 20 april, de tijd te gunnen.

Poetin treuzelt en blijft maar nieuwe eisen stellen, klaagden onder meer de Britse en Duitse buitenlandministers voor het overleg in Brussel. Hij wil eigenlijk geen bestand, stellen ze.