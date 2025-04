Media: VS-gezant Witkoff deze week opnieuw naar Moskou

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse gezant Steve Witkoff wordt deze week in Moskou verwacht. Dat melden Russische media na uitlatingen van een topadviseur van het Kremlin.

Mogelijk doet Witkoff een nieuwe poging de slepende onderhandelingen over een bestand in Oekraïne vlot te trekken. Witkoff was in opdracht van de Amerikaanse president Donald Trump al herhaaldelijk in Moskou. Hij had onder meer drie lange ontmoetingen met de Russische president Vladimir Poetin waarin de Russische oorlog tegen Oekraïne centraal stond. Zijn pogingen leverden geen duurzaam resultaat op.

Woensdag overleggen Oekraïne, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in Londen over de Amerikaanse plannen om een eind te maken aan de oorlog. Mogelijk neemt Witkoff daaraan deel en zou hij met de uitkomst daarvan naar Rusland kunnen afreizen.

Het laatste bezoek van Witkoff aan Rusland was op 11 april, toen hij in Sint-Petersburg ruim vier uur met Poetin over de oorlog in Oekraïne sprak. De Trump-gezant liet zich steeds opvallend positief uit over de Russen.