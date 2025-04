AEX eindigt hoger op eerste handelsdag na lang paasweekend

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is dinsdag hoger geëindigd, nadat de hoofdgraadmeter op het Damrak met verlies was geopend. Beleggers keerden terug van een lang paasweekend, waardoor de aandelenbeurs op maandag gesloten was.

Wall Street was wel open op tweede paasdag en daar werden flinke verliezen geleden. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw had uitgehaald naar voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. De aandelenbeurzen in New York veerden dinsdag tussentijds echter op en toonden daarmee wat herstel.

De AEX sloot 0,6 procent hoger op 857,21 punten. De MidKap verloor 0,2 procent en eindigde op 796,31 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,7 procent.