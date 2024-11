Medici ernstig bezorgd over politiegeweld in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Een groep van zo'n zestig medici maakt zich grote zorgen over het geweld dat de politie heeft gebruikt bij een pro-Palestijns protest in Amsterdam afgelopen zondag. Volgens de artsen, verpleegkundigen en paramedici is bij het protest op de Dam die dag sprake geweest van "buitensporig politiegeweld". De medici roepen de Amsterdamse driehoek per brief "met klem" op de incidenten grondig te onderzoeken en met "een gepaste reactie" te komen.

Op de Dam was zondag een pro-Palestijns protest, ondanks het door de lokale autoriteiten ingestelde demonstratieverbod. De politie hield ruim vijftig mensen aan en heeft ongeveer 340 mensen verplaatst.

Volgens de artsen lijken demonstranten bij het "vreedzaam en geweldloos" protest zondag onder meer met knuppels op hun hoofd te zijn geslagen. "Dit soort geweld tegen vreedzame demonstranten is buitengewoon zorgwekkend en roept fundamentele vragen op over de proportionaliteit en legitimiteit van het politieoptreden." Ook geven de medici aan zeer bezorgd te zijn over de gezondheidsrisico's van dergelijk geweld en de gevolgen voor "het vertrouwen van de samenleving in rechtvaardig politieoptreden".

Wapenstok

De politie liet eerder weten onderzoek te doen naar een incident bij het pro-Palestijnse protest op zondag. Een vrouw raakte gewond toen de politie optrad in de buurt van de Dam. De politie ging er op basis van eerste beelden van uit dat de vrouw viel, maar op nieuwe beelden zou te zien zijn dat de vrouw ook geraakt werd met een wapenstok. Beelden van het incident zorgden op sociale media voor veel verontwaardigde reacties.

Ook het politiegeweld dat woensdagavond na een protest de Dam werd gebruikt, wordt door de politie onderzocht. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe agenten van de Mobiele Eenheid schreeuwen tegen opgepakte demonstranten en ze slaan met wapenstokken.