Meer arrestaties na fatale mishandeling in Frankrijk

LYON (ANP/AFP) - Zeven mensen zijn opgepakt in het onderzoek naar de fatale mishandeling van de nationalistische activist Quentin Deranque. Het Openbaar Ministerie in Lyon bevestigt dat het aantal arrestaties is opgelopen.

De 23-jarige Deranque overleed vorige week nadat hij bij een aanval door zes personen zwaar hersenletsel had opgelopen. Het geweld vond plaats aan de zijlijn van een rechtse demonstratie tegen een lezing van een linkse politicus op de universiteit in Lyon. De mishandeling heeft geleid tot spanningen tussen uiterst rechts en links.

Openbaar aanklager Thierry Dran kondigde dinsdag eerst de arrestatie van vier verdachten aan. Even later maakte hij bekend dat nog eens drie personen waren aangehouden.