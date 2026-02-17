ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer arrestaties na fatale mishandeling in Frankrijk

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 21:59
anp170226179 1
LYON (ANP/AFP) - Zeven mensen zijn opgepakt in het onderzoek naar de fatale mishandeling van de nationalistische activist Quentin Deranque. Het Openbaar Ministerie in Lyon bevestigt dat het aantal arrestaties is opgelopen.
De 23-jarige Deranque overleed vorige week nadat hij bij een aanval door zes personen zwaar hersenletsel had opgelopen. Het geweld vond plaats aan de zijlijn van een rechtse demonstratie tegen een lezing van een linkse politicus op de universiteit in Lyon. De mishandeling heeft geleid tot spanningen tussen uiterst rechts en links.
Openbaar aanklager Thierry Dran kondigde dinsdag eerst de arrestatie van vier verdachten aan. Even later maakte hij bekend dat nog eens drie personen waren aangehouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

20230210jav0009-1920

Oekraïne herovert in een paar dagen meer grondgebied dan in de afgelopen twee jaar. Komt dat door Elon Musk?:

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

a8b25009-bf9d-40bf-af52-d09ba18bbfe9_1378x1554

Vrouw diende klacht in bij FBI dat ze als kind is aangerand door Trump

9ccd566032f570792b5cfbd9e2344885

Hij werd jarenlang bespot, maar vandaag zegeviert de Bitcoin-hater.

74825058_m

Waarom psychologen adviseren om met deze 5 typen mensen te breken

Schermafbeelding 2026-02-17 155859

Is uitkomst van Winter Vol Liefde gelekt? Klaas eindigt waarschijnlijk met deze vrouw

Loading