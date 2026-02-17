ECONOMIE
Vance: Iran wil Trumps rode lijnen niet erkennen

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 22:04
anp170226180 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Iran wil nog steeds niet de rode lijnen van de Amerikaanse president Donald Trump erkennen, stelt diens vicepresident JD Vance. Hij zei dit tegen Fox News na nieuwe onderhandelingen tussen de landen over het indammen van het Iraanse nucleaire programma.
Het overleg van dinsdag verliep volgens Vance "in sommige opzichten" goed, aangezien beide partijen hebben afgesproken elkaar opnieuw te ontmoeten. Hij zei dat Trump een oplossing probeert te vinden waarbij Iran geen kernwapens in handen krijgt. "Of dat nu via diplomatieke opties is of via een andere mogelijkheid." Trump heeft meermaals gedreigd met geweld tegen Iran.
De Iraanse president Masoud Pezeshkian zei dinsdag na het overleg dat zijn land "absoluut" geen kernwapens wil. Dat claimt Iran al langer, maar de Amerikanen geloven dit niet. Vertegenwoordigers van Iran en de VS kwamen begin februari ook samen in Oman. Deze Golfstaat trad bij beide onderhandelingsrondes op als bemiddelaar.
