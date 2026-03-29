Politie Israël verhindert opdragen mis door patriarch Jeruzalem

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische politie heeft in de oude stad van Jeruzalem het hoofd van de rooms-katholieke kerk in het Midden-Oosten, de Latijnse patriarch van Jeruzalem kardinaal Pierbattista Pizzaballa, verhinderd de mis op te dragen. Hij zou dat op Palmzondag in de Heilig Grafkerk doen.

Het patriarchaat zegt in een verklaring dat de politie de kardinaal niet toeliet tot de kerk. Het is volgens de verklaring voor het eerst in eeuwen dat de Latijnse patriarch geen mis kan opdragen op Palmzondag, de zondag voor Pasen, het belangrijkste christelijke feest.