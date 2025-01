Meer bewaking bij Trump Tower in New York na aanslag New Orleans

NEW YORK (ANP) - New York neemt uit voorzorg extra veiligheidsmaatregelen na de aanslag in New Orleans en het ontploffen van een auto bij een hotel in Las Vegas. Burgemeester Eric Adams zegt op X dat meer politie wordt ingezet op locaties als de Trump Tower en Times Square.

Adams zegt dat er geen direct gevaar lijkt te zijn, maar dat maatregelen worden genomen omdat de autoriteiten niets aan het toeval willen overlaten. Hij stelt sinds de gebeurtenissen in New Orleans en Las Vegas doorlopend te overleggen met zijn politiechef.

In New Orleans vielen rond de jaarwisseling vijftien doden toen een man inreed op voetgangers en daarna begon te schieten. Later ontplofte een Tesla Cybertruck bij een Trump Hotel in Las Vegas. De autoriteiten onderzoeken nog of er een verband is tussen die gebeurtenissen.