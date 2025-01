Het wordt steenkoud en het gaat sneeuwen

Eindelijk is de hemel weer strakblauw. Dat is natuurlijk fijn, maar het betekent ook: kou. De temperatuur blijft komend weekend steken rond het vriespunt. En het gaat zelfs sneeuwen, meldt Weeronline.

Morgen begint het al. "Morgenochtend komt het vooral in het oosten en zuidoosten tot winterse buien. Elders is het helder en droog. In de loop van de ochtend volgt vanuit het noorden een neerslaggebied en daarbij kan in het oosten en noordoosten ook weer sneeuw vallen. Lokaal zal de sneeuw blijven liggen", schrijft de weersite.

Daarbij is het steenkoud. "De temperatuur daalt op veruit de meeste plaatsen tot onder nul. Op de koudste plaatsen kan het 3 graden vriezen. Direct aan zee is het iets boven nul", klinkt het.

In het weekend trekken er weer wolken ons land binnen. "In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe, maar neerslag wordt nog niet verwacht. De temperatuur stijgt naar 2 graden in het oosten en naar 4 in het westen en daarmee is het koud voor de tijd van het jaar."

Zondag krijgt vooral het noorden nog met veel sneeuw te maken. "Vanuit het zuiden gaat de sneeuw zondagochtend over in regen, maar in het noorden blijft het nog de hele ochtend doorsneeuwen. Daar kan lokaal een sneeuwdek van meerdere centimeters worden gevormd", aldus Weeronline.

Maandag wordt het weer zoals we gewend zijn: zacht, bewolkt en regenachtig.

Bron: Weeronline