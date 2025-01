Vorig jaar ruim 107.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

DEN HAAG (ANP) - De opsporingsdiensten hebben vorig jaar 107.281 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen, blijkt uit de zogeheten vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie. Op de laatste twee dagen van 2024 werd ruim 4100 kilo verboden vuurwerk onderschept.

De hoeveelheid in beslag genomen vuurwerk is hoger dan in 2023, toen bijna 79.000 kilo werd ingenomen. Het jaar daarvoor ging het om ruim 110.000 kilo.

Het vuurwerk dat in de vuurwerkbarometer wordt vermeld is professioneel vuurwerk. Voor dat type vuurwerk, dat voor consumenten illegaal is, is een vergunning nodig.