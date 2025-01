Meer dan 100 doden dit weekend in Gaza door aanvallen Israël

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Bij drie afzonderlijke Israëlische luchtaanvallen zijn zondag minstens veertien Palestijnen gedood in de Gazastrook. Daarmee is het dodental onder Palestijnen voor dit weekend op 102 gekomen, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse medici. Het merendeel van de doden zijn vrouwen en kinderen, aldus het ministerie van Volksgezondheid in Gaza.

Het Israëlische leger zei zondag in een verklaring dat het dit weekend "tientallen Hamas-militanten" heeft gedood. Ook zou het raketlanceerplaatsen hebben vernietigd die de afgelopen dagen waren gebruikt om raketaanvallen op Israël uit te voeren.

In de Qatarese hoofdstad Doha wordt een nieuwe poging ondernomen om een staakt-het-vuren te bewerkstelligen tussen Israël en Hamas. Beide partijen spreken niet direct met elkaar, maar via Amerikaanse, Egyptische en Qatarese bemiddelaars.