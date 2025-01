Van Aert wint na Gullegem ook veldrit van Dendermonde

DENDERMONDE (ANP) - Wout van Aert heeft een dag na zijn winst in de Superprestigecross van Gullegem ook de wereldbekerveldrit van Dendermonde gewonnen. De Belg van Visma - Lease a Bike, die deze winter een beperkt crossprogramma rijdt, was op het modderige parcours veruit de sterkste.

Het podium in de Oost-Vlaamse stad was volledig Belgisch. Emiel Verstrynge eindigde als tweede, Joran Wyseure werd derde.

Na een trainingskamp op de weg met zijn ploeg rijdt Van Aert nog de wereldbekerwedstrijden in Benidorm en Maasmechelen. In die laatste cross treft hij mogelijk Mathieu van der Poel. De Nederlandse wereldkampioen meldde zich vanwege pijnlijke ribben af voor de cross in Dendermonde.

De Belg Michael Vanthourenhout behoudt de leiding in het wereldbekerklassement. Er volgen nog drie crossen.