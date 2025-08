Meer dan 100 doden in Gaza door aanvallen Israël en hongersnood

GAZA-STAD (ANP) - In Gaza zijn in de afgelopen 24 uur zeker 119 mensen om het leven gekomen, voornamelijk door Israëlische aanvallen, meldt het Palestijnse gezondheidsministerie. Onder hen zijn 27 mensen die omkwamen terwijl ze op voedselhulp wachtten. Volgens de autoriteiten in Gaza stierven nog eens zes mensen door honger of ondervoeding.

Getuigen zeggen tegen The Times of Israel dat Israëlische troepen het vuur openden op een menigte bij een distributiepunt van de door de VS gesteunde Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in het zuiden van de Gazastrook.

Sinds eind mei zijn volgens de Verenigde Naties zeker 1400 mensen gedood terwijl ze hulp probeerden te bemachtigen, vaak in de buurt van GHF-locaties of langs hulproutes. De GHF zegt uitsluitend pepperspray en waarschuwingsschoten te gebruiken om orde te bewaren.

De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat het Israëlische leger zondag haar hoofdkwartier in Khan Younis aanviel. Daarbij kwam een medewerker om het leven en raakten drie anderen gewond.