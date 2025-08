Zes doden na mijnramp in Chili

SANTIAGO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - In Chili zijn alle lichamen geborgen van de mijnwerkers die sinds donderdag vermist waren na een instorting in een kopermijn. Zondag werd het laatste slachtoffer gevonden, heeft het openbaar ministerie bekendgemaakt. Daarmee komt het dodental op zes.

De reddingsoperatie kwam op gang nadat een deel van de grootste ondergrondse kopermijn ter wereld was ingestort door een aardbeving. Alle slachtoffers werden aangetroffen op de plek van de instorting. Het is nog onduidelijk of de beving een natuurlijke oorzaak had of werd veroorzaakt door werkzaamheden.

El Teniente, eigendom van staatsmijnbouwer Codelco, telt zo'n 4500 kilometer aan tunnels en levert bijna 7 procent van de Chileense koperproductie. Het ongeval geldt als een van de ernstigste in de mijn in dertig jaar. De Chileense mijnbouwsector geldt als een van de veiligste ter wereld.