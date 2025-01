Meer dan 125.000 Syriërs teruggekeerd naar thuisland

GENÈVE (ANP) - Meer dan 125.000 Syriërs zijn naar hun thuisland teruggekeerd sinds de val van dictator Bashar al-Assad, meldt UNHCR. Zij zitten volgens de VN-vluchtelingenorganisatie "na jaren van ballingschap vol hoop", maar worden eenmaal in Syrië geconfronteerd met schrijnende omstandigheden.

Volgens de organisatie wordt de enorme omvang van de verwoestingen in Syrië steeds duidelijker nu internationale hulporganisaties terugkeren naar het land. UNHCR zegt dat veel families nauwelijks onderdak hebben en weinig economische vooruitzichten.

Door de Syrische burgeroorlog die in 2011 uitbrak, sloegen meer dan 12 miljoen Syriërs op de vlucht. Een deel vertrok naar het buitenland, vooral naar buurland Turkije. De val van Assads regime op 8 december heeft ook geleid tot de verplaatsing van honderdduizenden ontheemden binnen Syrië.

De Verenigde Naties verwachten dat in de eerste helft van dit jaar 1,1 miljoen Syriërs terugkeren naar hun thuisland. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) denkt 73,2 miljoen dollar (bijna 71 miljoen euro) nodig te hebben om deze mensen te helpen. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het vorige verzoek om 30 miljoen dollar in december.