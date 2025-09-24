Meer dan 14 miljoen kijkers online voor monoloog Jimmy Kimmel

LOS ANGELES (ANP/RTR) - Meer dan 14 miljoen mensen keken tot dusver online naar de monoloog van talkshowhost Jimmy Kimmel, wiens show na een schorsing terugkeerde op televisie. De video is meer dan 10,1 miljoen keer bekeken op YouTube en 4,8 miljoen keer op Instagram.

De kijkcijfers van de uitzending van dinsdagavond zijn nog niet bekendgemaakt. Een dag eerder maakten de eigenaren van twee grote Amerikaanse tv-stations bekend het programma niet op hun ABC-zenders uit te zenden. Hierdoor was de talkshow van Kimmel in bijna een kwart van de Amerikaanse huishoudens niet te zien. Het programma werd wel uitgezonden op diverse streamingdiensten.

De latenightshow van Kimmel werd vorige week van de buis gehaald na opmerkingen van Kimmel over de moord op de conservatieve activist Charlie Kirk. Disney kondigde maandag aan dat Jimmy Kimmel Live! op dinsdagavond zou terugkeren. De talkshowhost liet in zijn emotionele monoloog weten dat het niet zijn bedoeling was "om de moord op een jongeman te bagatelliseren".