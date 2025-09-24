Rusland wil belasting verhogen om oorlog te financieren

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland wil een belastingverhoging doorvoeren om meer geld te kunnen besteden aan de oorlog tegen Oekraïne. De Russische economie groeide de afgelopen twee jaar flink, maar vertraagt nu. Ook heeft het land last van een groeiend begrotingstekort.

Moskou zoekt manieren om het begrotingstekort van ongeveer 50 miljard dollar dit jaar tot nu toe te verkleinen. Het Russische ministerie van Financiën heeft voorgesteld om de btw vanaf volgend jaar te verhogen van 20 naar 22 procent. De maatregel is volgens het ministerie noodzakelijk en "in de eerste plaats gericht op de financiering van defensie en beveiliging". Het land verwacht voor volgend jaar een vergelijkbaar begrotingstekort.

Sinds het begin van het offensief in Oekraïne zijn de overheidsuitgaven van Rusland al met meer dan tweederde gestegen. Volgens president Vladimir Poetin zijn de militaire uitgaven van het land gestegen naar bijna 9 procent van het bbp. Dat is sinds de Koude Oorlog niet meer voorgekomen.