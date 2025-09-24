ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Syrische leider vraagt in historische VN-speech om einde sancties

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 19:38
anp240925175 1
NEW YORK (ANP) - Voor het eerst in meer dan een halve eeuw heeft een Syrische leider gesproken tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Interim-president en voormalig jihadist Ahmed al-Sharaa riep daar op sancties tegen zijn land in te trekken.
Al-Sharaa leidde vorig jaar de opstandelingen die het regime verdreven van dictator Bashar al-Assad, wiens familie tientallen jaren over Syrië heerste. Het land blijft evenwel verdeeld na een slepende burgeroorlog, die begon in 2011.
De nieuwe leider stelde bij de VN dat zijn land een nieuwe koers vaart en de rechten van iedereen wil garanderen. Hij zei dat grote internationale bedrijven naar Syrië komen en drong aan op het intrekken van alle sancties tegen zijn land.
De vorige Syrische leider die de VN zo toesprak, was Nureddin al-Atassi in 1967. Hij werd later afgezet door Hafez al-Assad, de vader van de latere dictator Bashar. "Syrië eist nu zijn rechtmatige plek weer op in de internationale gemeenschap", zei al-Sharaa.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

ANP-489261152

Dit zijn de privacyregels voor een deurbelcamera in Nederland

anp240925124 1

AP maakt zich 'grote zorgen' om 'LinkedIn-gebruikers: 'Pas instellingen aan om AI'

Loading