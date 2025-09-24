Syrische leider vraagt in historische VN-speech om einde sancties

NEW YORK (ANP) - Voor het eerst in meer dan een halve eeuw heeft een Syrische leider gesproken tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Interim-president en voormalig jihadist Ahmed al-Sharaa riep daar op sancties tegen zijn land in te trekken.

Al-Sharaa leidde vorig jaar de opstandelingen die het regime verdreven van dictator Bashar al-Assad, wiens familie tientallen jaren over Syrië heerste. Het land blijft evenwel verdeeld na een slepende burgeroorlog, die begon in 2011.

De nieuwe leider stelde bij de VN dat zijn land een nieuwe koers vaart en de rechten van iedereen wil garanderen. Hij zei dat grote internationale bedrijven naar Syrië komen en drong aan op het intrekken van alle sancties tegen zijn land.

De vorige Syrische leider die de VN zo toesprak, was Nureddin al-Atassi in 1967. Hij werd later afgezet door Hafez al-Assad, de vader van de latere dictator Bashar. "Syrië eist nu zijn rechtmatige plek weer op in de internationale gemeenschap", zei al-Sharaa.