Meer dan 2000 mensen in Ter Apel, COA moet dwangsom betalen

TER APEL (ANP) - Meer dan 2000 asielzoekers hebben afgelopen nacht in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel geslapen. Daarom moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor het eerst een dwangsom van 50.000 euro betalen. Eerdere dwangsommen waren lager.

Volgens het COA overnachtten 2034 mensen in het aanmeldcentrum. Dit is meer dan het opvangorgaan had afgesproken met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. De dwangsom wordt dan ook aan de gemeente betaald, elke dag dat er meer dan 2000 mensen verblijven.

Voor het eerst sinds 1 november vorig jaar slapen er meer mensen in Ter Apel dan toegestaan.