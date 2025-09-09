ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer dan 2000 mensen in Ter Apel, COA moet dwangsom betalen

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 17:31
anp090925139 1
TER APEL (ANP) - Meer dan 2000 asielzoekers hebben afgelopen nacht in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel geslapen. Daarom moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor het eerst een dwangsom van 50.000 euro betalen. Eerdere dwangsommen waren lager.
Volgens het COA overnachtten 2034 mensen in het aanmeldcentrum. Dit is meer dan het opvangorgaan had afgesproken met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. De dwangsom wordt dan ook aan de gemeente betaald, elke dag dat er meer dan 2000 mensen verblijven.
Voor het eerst sinds 1 november vorig jaar slapen er meer mensen in Ter Apel dan toegestaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

anp021224163-1

Presentatrice Veronica van Hoogdalem slachtoffer in deepfakezaak

ANP-532422810

Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

ahdaan-png-68bac11b0eccd

Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

Loading