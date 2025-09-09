Europees Parlement oneens met voorstel meerjarenbegroting EU

STRAATSBURG (ANP) - Het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting is "teleurstellend", zeggen de Europarlementariërs die namens het Europees Parlement hierover gaan onderhandelen met de Commissie en de lidstaten. De omvang is niet groot genoeg en ook met andere belangrijke onderdelen zijn ze het oneens, zoals het samenvoegen van de huidige grote fondsen voor landbouw en achterstandsbeleid in één groot fonds.

Ook het voorstel van de Commissie om het geld vanuit dat nieuwe grote fonds aan de lidstaten te geven, dat zij vervolgens zelf naar eigen inzicht kunnen besteden, wordt verworpen. Dat is niet alleen on-Europees, maar ook onacceptabel, zei Europarlementariër Siegfried Mureşan, een van de twee onderhandelaars, dinsdag op een persconferentie.

De controlerende rol van het Europees Parlement wordt daarnaast uitgekleed, voegde mede-onderhandelaar Carla Tavares eraan toe. "Dit voorstel kunnen we niet accepteren", concludeerde Tavares.