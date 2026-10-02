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Meer dan 4000 eboladoden in Democratische Republiek Congo

Samenleving
door anp
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KINSHASA (ANP/RTR) - In de Democratische Republiek Congo zijn volgens overheidscijfers meer dan 4000 doden gevallen door het ebolavirus. Het aantal ebolabesmettingen staat op zo'n 8300. De ebola-uitbraak is de grootste en dodelijkste in de geschiedenis van het land.
Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal besmettingen en doden hoger, aangezien niet alle gevallen geregistreerd kunnen worden. Vooral het noorden en het oosten worden hard getroffen door de uitbraak. Hier heeft de overheid weinig controle door jarenlange conflicten.
Vorige maand meldden Congo en de VN nog dat de verspreiding afnam. Maar het virus blijft zich snel verspreiden in onder meer Oost-Congo. De noordwestelijke provincie Zuid-Ubangi was vorige maand de zevende provincie die door de uitbraak werd getroffen.
De grootste ebola-uitbraak in West-Afrika vond plaats tussen 2014 en 2016. Toen overleden zeker 11.000 mensen en waren er tienduizenden besmettingen in Guinee, Liberia en Sierra Leone.
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