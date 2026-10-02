Poepen als een oermens: waarom de Poepdokter dit hulpmiddel in de wc heeft staan

Je eet gezond, drinkt genoeg en beweegt, en toch houdt je spijsverteringsstelsel er een geheel eigen willetje op na. Volgens darmfloratherapeut Nienke Gottenbos (44), beter bekend als De Poepdokter, is er een eenvoudig hulpmiddel dat je zo naast je toilet kunt zetten.

Als het aan Gottenbos ligt, staat er straks in heel Nederland een poepkrukje in het toilet. Waarom? ‘Het zorgt ervoor dat je de hurkhouding van de oermens nabootst, waardoor de darmen recht boven de anus komen te staan zonder knikje,’ legt ze uit in Margriet

Symptomenlijstjes voor een leaky gut, candida of histamine-overschot: dat is net een horoscoop

Knieën boven de navel

Het draait om één ding: je knieën moeten boven je navel uitkomen. Zo hoef je minder te persen. Dat is veel prettiger en is ook beter voor je bekkenbodem.

Met het krukje duurt een toiletbezoek hooguit twee minuten. Lang op de pot blijven zitten is volgens de darmfloratherapeut sowieso niet gezond. Haar ideale patroon: aandrang voelen, gaan zitten, je ding doen, afvegen en opstaan. Neem je telefoon dus niet mee naar het kleinste kamertje, klap geen tijdschrift open en ga ook de scheurkalender niet uitlezen.

Waarom een strenger dieet vaak niet werkt

Het standaardadvies kent inmiddels iedereen, maar de oorzaak van darmklachten verschilt enorm per persoon. ‘Het kan bij de één liggen aan een tekort aan enzymen, bij de ander aan stress en bij weer een ander aan een allergie,’ aldus Gottenbos. Ook hormonen spelen mee: tijdens de cyclus en de overgang is de spijsvertering extra gevoelig.

Veel mensen zoeken hun heil op internet, maar dat helpt volgens haar niet. ‘Symptomenlijstjes voor een leaky gut, candida of histamine-overschot: dat is net een horoscoop,’ waarschuwt de Poepdokter. ‘Als je die gaat lezen, denk je bij alles dat je het hebt.’ Een wondermiddeltje bestellen zonder de werkelijke oorzaak te kennen, wordt volgens haar niemands darmen beter van.

Zodra het kwartje valt

Toch ziet Gottenbos in haar praktijk dat mensen wél van hun klachten afkomen. ‘Het niet weten waar die klachten vandaan komen is voor heel veel mensen de belangrijkste hobbel,’ vertelt ze. ‘Als je dat eenmaal weet, kun je bewust kiezen wat je wel en niet eet. Eet je een keer een taartje terwijl je weet dat je darmen daar niet blij van worden? Dan weet je ook dat het weer overgaat. Dan heb je de regie in handen.’

Het kan bij de één liggen aan een tekort aan enzymen, bij de ander aan stress en bij weer een ander aan een allergie

80/20-regel

Haar basisprincipe is de 80/20-regel. ‘Een gezond systeem is best wel sterk. Het is echt niet zo dat je altijd alleen heel braaf groente moet eten.’ Wat wel essentieel is voor een gezonde darmflora: zo veel mogelijk variatie op je bord. Iedere darmbacterie heeft namelijk zijn eigen favoriete hapje. Hoe gevarieerder het bord, hoe diverser de darmflora, en daar heeft je gezondheid baat bij.