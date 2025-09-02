ECONOMIE
Meer dan duizend doden bij aardverschuiving in Soedan

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 2:33
KHARTOEM (ANP/RTR) - Bij een aardverschuiving in het westen van Soedan zijn volgens een rebellenbeweging in het land meer dan duizend mensen omgekomen. Sudan Liberation Movement/Army meldt dat de ramp zondag al plaatsvond.
De aardverschuiving zou een compleet dorp in het Marra-gebergte in Darfur hebben vernietigd. Slechts één inwoner zou dat hebben overleefd.
Sudan Liberation Movement/Army zegt een beroep te hebben gedaan op de Verenigde Naties en internationale hulporganisaties om te komen helpen met het bergen van lichamen.
