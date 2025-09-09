Meer dan duizend mensen tegengehouden aan grens met Nedersaksen

DEN HAAG (ANP) - Duitsland heeft in het afgelopen jaar zeker 1075 mensen tegengehouden en teruggestuurd toen zij vanuit Nederland de grens met de deelstaat Nedersaksen wilden oversteken. Ze mochten Duitsland niet in. Duitsland voerde in september vorig jaar weer controles aan de grens in.

Volgens de politie in Hannover, die overzicht houdt over de grenscontroles, zijn verder zeventig mensen gearresteerd voor mensensmokkel. Tachtig mensen kregen een inreisverbod en 435 mensen werden opgepakt omdat er een arrestatiebevel tegen hen liep. Bovendien bleken 36 mensen in beeld te zijn bij de Duitse autoriteiten omdat ze betrokken waren bij extreemlinkse, extreemrechtse of radicaalislamitische groepen.

De Duitse deelstaat Nedersaksen grenst aan de provincies Groningen en Drenthe en een groot deel van Overijssel.