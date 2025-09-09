Vogels passen trek aan op vroege lente, maar daar zit grens aan

AMSTERDAM (ANP) - Diverse vogelsoorten die in de lente broeden in het Noordpoolgebied, passen de timing van hun trek aan op het veranderende klimaat. Wanneer de lente vroeg inzet, blijken ze vaak in staat hun reis te versnellen, melden onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Door meer haast te maken, komen de vogels op tijd aan om te kunnen profiteren van de grote toename van insecten en planten die aan het begin van het voorjaar voor genoeg voedsel zorgt.

De onderzoekers noemen hun uitkomsten "zowel hoopvol als zorgwekkend". Hoewel de vogels een "indrukwekkend aanpassingsvermogen" hebben, zit daar wel een grens aan. Rond het midden van de eeuw zullen trekvogels mogelijk op zoek moeten naar heel andere overwinteringsgebieden.

Voor de studie werden ruim vijfhonderd ganzen en zwanen van vijf verschillende soorten gevolgd met gps-zenders. De onderzoeksresultaten zijn in Nature Climate Change gepubliceerd.