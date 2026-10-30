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Meer dan een uur storing DigiD door ddos-aanval

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Online-inlogservice DigiD was vrijdagmiddag slecht bereikbaar door een ddos-aanval. De website digid.nl was nog wel bereikbaar, maar inloggen ging moeizaam, volgens een woordvoerder van overheidsagentschap Logius. De aanval begon om 13.22 uur. Om 14.49 uur was de storing verholpen.
Bij een ddos-aanval wordt heel veel verkeer op een onlinedienst afgestuurd, waardoor gewone gebruikers achteraan een lange rij moeten aansluiten, aldus de woordvoerder.
Er wordt bij ddos-aanvallen altijd aangifte gedaan, zegt de woordvoerder. Om te achterhalen wie erachter zat, zal onderzoek nodig zijn.
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