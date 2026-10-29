Heb je een tijd in Spanje, Duitsland of verder weg gewoond of gewerkt en vraag je binnenkort je AOW aan? Dan is de kans groter dat je te lang op een besluit moet wachten. Bij ongeveer een op de vier internationale AOW-aanvragen nam de SVB in 2024 niet binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit. Dat staat in de evaluatie 'SUWI in een overgangsfase'. De Kamerbrief waarmee het rapport naar de Tweede Kamer ging, werd op 26 oktober officieel gepubliceerd, meldt De Dagelijkse Standaard

Wat veel mensen niet weten: als de SVB te laat is, kun je daar zelf geld voor krijgen. Dat kan oplopen tot €1.442.

Wie altijd in Nederland woonde, wacht zelden te lang

De SVB wil zelf 96 procent van de besluiten per regeling op tijd nemen. Bij de AOW lukt dat steeds voor mensen die hun hele leven in Nederland woonden en werkten. Woon je in het buitenland, of heb je een deel van je leven over de grens gewoond of gewerkt, dan ligt dat anders. Bij die aanvragen was in 2024 ongeveer 75 procent van de besluiten op tijd.

De groep wordt ook groter. In 2018 hadden 600.000 mensen een SVB-uitkering waarin het buitenland een rol speelde, in 2023 waren het er 700.000. De ministers Hans Vijlbrief en Thierry Aartsen stuurden het rapport met een Kamerbrief van 12 oktober naar de Kamer.

Een verklaring voor het verschil ligt voor de hand. Heb je in het buitenland gewerkt, dan moet je daar vaak bewijsstukken van meesturen, legt SeniorWeb uit . Ontbreken er perioden in het overzicht van de SVB, dan moet je die zelf aanvullen.

Na acht weken begint de klok voor jou te lopen

De SVB moet binnen acht weken na ontvangst van je aanvraag beslissen. Dat staat in artikel 51 lid 2 van de Algemene Ouderdomswet. Is die termijn voorbij en heb je nog niets gehoord, dan kun je de SVB in gebreke stellen. Dat is een brief waarin je laat weten dat de termijn verstreken is. De Rijksoverheid heeft daar een standaardformulier voor, dat je invult en opstuurt naar de instantie die over je aanvraag gaat.

Vanaf dat moment heeft de SVB nog twee weken. Komt er dan nog steeds geen besluit, dan loopt de dwangsom automatisch. Je hoeft die niet apart aan te vragen.

Zo loopt het op tot €1.442

De dwangsom is wettelijk vastgelegd en loopt maximaal 42 dagen, staat in de circulaire bij de Wet dwangsom

Dag 1 tot en met 14: €23 per dag, samen €322.

Dag 15 tot en met 28: €35 per dag, samen €490.

Dag 29 tot en met 42: €45 per dag, samen €630.

Totaal maximaal: €1.442.

Een rekenvoorbeeld. Stel, de SVB ontvangt je aanvraag op 1 februari. De acht weken zijn eind maart om. Je stuurt direct daarna je ingebrekestelling. Blijft het daarna nog acht weken stil (twee weken wachttijd plus de volle 42 dagen), dan heb je recht op het maximum van €1.442.

Wie te lang wacht met het besluit, kan zelf de rekening krijgen.

Let op deze valkuilen

Niet te vroeg. Een ingebrekestelling die je al met je aanvraag meestuurt, voor het geval de SVB te laat is, is ongeldig.

Bewaar je ontvangstbevestiging. De acht weken tellen vanaf het moment dat de SVB je aanvraag heeft ontvangen.

Blijft een besluit ook na de dwangsom uit, dan kun je naar de rechter. Bij een te late beslissing hoef je daarvoor niet eerst bezwaar te maken, schreef De Dagelijkse Standaard eerder over een vergelijkbare zaak bij UWV.

Woon je nu nog in het buitenland? Begin vroeg

Woon je buiten Nederland, dan krijg je geen bericht van de SVB en moet je je AOW zelf aanvragen, zes maanden voor je AOW-leeftijd. Waar je dat doet, hangt af van je woonland. Woon je in de EU, dan ga je naar de pensioeninstantie in je woonland of in het land waar je het laatst verzekerd was, schrijft Nederland Wereldwijd . Wie in een land buiten de EU, de EER of de verdragslanden woont, neemt contact op met de SVB.

Ontvang je je AOW al in het buitenland, dan speelt er iets anders. Daarover schreven we eerder 'Woon je met AOW in het buitenland? Zonder levensbewijs kan de SVB je uitkering stopzetten'.

Een dwangsom maakt je AOW niet hoger en lost het wachten niet op. Wel geeft hij de SVB een reden om je dossier bovenop de stapel te leggen. Valt je aanvraag bij die ene op de vier, dan kost die stap je een formulier en een postzegel.