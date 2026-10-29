ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jesper (26) bouwde een geniaal managerspel voor zijn lokale voetbalteam, en het is een groot succes

Sport
door Peter Janssen
Amateurvoetballers strijden om de bal op een kunstgrasveld van een dorpsclub.
Volg ons op Google Nieuws
Voor een verdediger van SV Basteom betaal je een miljoen euro, voor de topscorer van VV Loenermark 2,75 miljoen. De duurste die het AD noemt, is Timo Calot van VV Beekbergen: 4,25 miljoen. Het is nepgeld, in een managerspel voor de vierde klasse C van het amateurvoetbal.

Een fantasyspel voor dertien amateurclubs

Jesper Giesen (26) van Keijenburgse Boys bouwde TopManager 4C zelf, met veel hulp van AI. Hij deed eerder mee aan de fantasyspellen van ESPN, de Premier League en Scorito. “Het leek me leuk om met een variant te komen afgestemd op de amateurvoetballers die in de klasse van Keijenburgse Boys voetballen”, zegt hij tegen het AD.
Er schreven zich 181 voetbalfans in. Deelname is gratis. Giesen is niet de enige die AI zijn werk laat doen: ook Kamerleden gebruiken massaal AI.
Als ik op de kermis in Baak ben, word ik zelfs aangesproken door spelers van Basteom, die zelf ook gretig meedoen.
- Jesper Giesen, bedenker van TopManager 4C
Ook tegenstanders van Keijenburgse Boys praten over het spel. “Dit is ongekend”, zegt Giesen.

Met 55 miljoen koop je achttien spelers

Elke deelnemer krijgt 55 miljoen euro. Daarmee koop je achttien spelers uit de dertien clubs van de klasse:
  • twee keepers
  • vijf verdedigers
  • zes middenvelders
  • vijf aanvallers
Elke week kies je een opstelling. Scoren je spelers en wint hun team, dan krijg je punten. Verlies en tegengoals kosten punten. Voorspel je de uitslag van een duel goed, dan krijg je er punten bij.
De prijzen volgen de prestaties. Spelers van Doesburg en Eldenia, die uit de derde klasse degradeerden, zijn extra duur. Voor spelers van Loo en Basteom, gepromoveerd uit de vijfde klasse, betaal je veel minder. Stel je Thom Berendsen op, de spits van Keijenburgse Boys, dan “tikken de punten lekker aan”, zegt Giesen. Berendsen scoorde al drie keer.

Giesen telt elke goal met de hand

Na elke speelronde zoekt Giesen de uitslagen, standen en doelpuntenmakers op. Hij kijkt op voetbaloost.nl, de sociale media van de clubs en de site van de krant, en zet alles in het programma. Deelnemers zien daarna vlot hoeveel punten ze dat weekend haalden. Op het veld zelf moet het tempo omhoog, door de nieuwe spelregels van de KNVB.
Na de inschrijving kun je nog drie keer per seizoen een “gouden wissel” inzetten. Raakt een speler lang geblesseerd, dan verkoop je hem en koop je bijvoorbeeld een aanvaller van een winnend elftal terug.
Misschien stel ik wat prijsjes beschikbaar. Maar één ding is zeker: je kunt er geen nieuwe auto mee winnen.
- Jesper Giesen, bedenker van TopManager 4C

Tot 1 november kun je nog meedoen

  • Aanmelden kan via de site van Keijenburgse Boys, onder het kopje acties.
  • De inschrijving sluit op 1 november.
  • Tot die dag mag je spelers kopen en verkopen, zolang je team achttien spelers houdt en binnen het budget blijft.
Meer weten?
Bronnen: AD

Lees ook

Mensen met laag inkomen sporten minder, ziet CBSMensen met laag inkomen sporten minder, ziet CBS
Politie: toename vuurwerkincidenten binnen voetbalstadionsPolitie: toename vuurwerkincidenten binnen voetbalstadions
Voetbalduels direct gestaakt bij schieten of gooien met vuurwerkVoetbalduels direct gestaakt bij schieten of gooien met vuurwerk
loading

POPULAIR NIEUWS

ec790c62-e429-4b67-9ffe-8137d9319769

Elke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zetten

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

IMG_5193

Eerste nachtvorst op komst: buitenkraan, kuipplanten en nog 3 klussen die je vóór dinsdag regelt

generated-image (34)

Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

shutterstock_2773059055

Laadpaal doet het niet, maar waarom? Zo eenvoudig als een stekker is je elektrische auto opladen nog lang niet

Loading