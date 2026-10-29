Voor een verdediger van SV Basteom betaal je een miljoen euro, voor de
topscorer van VV Loenermark 2,75 miljoen. De duurste die het AD
noemt, is Timo Calot van VV Beekbergen: 4,25 miljoen. Het is nepgeld, in
een managerspel voor de vierde klasse C van het amateurvoetbal.
Een fantasyspel voor
dertien amateurclubs
Jesper Giesen (26) van Keijenburgse Boys bouwde TopManager 4C zelf,
met veel hulp van AI
. Hij deed eerder mee aan de fantasyspellen van
ESPN, de Premier League en Scorito. “Het leek me leuk om met een variant
te komen afgestemd op de amateurvoetballers die in de klasse van
Keijenburgse Boys voetballen”, zegt hij tegen het AD.
Er schreven zich 181 voetbalfans in. Deelname is gratis. Giesen is
niet de enige die AI zijn werk laat doen: ook Kamerleden
gebruiken massaal AI
.
Als ik op de kermis in Baak ben, word ik zelfs aangesproken door spelers van Basteom, die zelf ook gretig meedoen.- Jesper Giesen, bedenker van TopManager 4C
Ook tegenstanders van Keijenburgse Boys praten over het spel. “Dit is
ongekend”, zegt Giesen.
Met 55 miljoen koop je
achttien spelers
Elke deelnemer krijgt 55 miljoen euro. Daarmee koop je achttien
spelers uit de dertien clubs van de klasse:
- twee keepers
- vijf verdedigers
- zes middenvelders
- vijf aanvallers
Elke week kies je een opstelling. Scoren je spelers en wint hun team,
dan krijg je punten. Verlies en tegengoals kosten punten. Voorspel je de
uitslag van een duel goed, dan krijg je er punten bij.
De prijzen volgen de prestaties. Spelers van Doesburg en Eldenia, die
uit de derde klasse degradeerden, zijn extra duur. Voor spelers van Loo
en Basteom, gepromoveerd uit de vijfde klasse, betaal je veel minder.
Stel je Thom Berendsen op, de spits van Keijenburgse Boys, dan “tikken
de punten lekker aan”, zegt Giesen. Berendsen scoorde al drie keer.
Giesen telt elke goal met de
hand
Na elke speelronde zoekt Giesen de uitslagen, standen en
doelpuntenmakers op. Hij kijkt op voetbaloost.nl, de sociale media van
de clubs en de site van de krant, en zet alles in het programma.
Deelnemers zien daarna vlot hoeveel punten ze dat weekend haalden. Op
het veld zelf moet het tempo omhoog, door de
nieuwe spelregels van de KNVB
.
Na de inschrijving kun je nog drie keer per seizoen een “gouden
wissel” inzetten. Raakt een speler lang geblesseerd, dan verkoop je hem
en koop je bijvoorbeeld een aanvaller van een winnend elftal terug.
Misschien stel ik wat prijsjes beschikbaar. Maar één ding is zeker: je kunt er geen nieuwe auto mee winnen.- Jesper Giesen, bedenker van TopManager 4C
Tot 1 november kun je nog
meedoen
- Aanmelden kan via de site van Keijenburgse Boys, onder het kopje
acties.
- De inschrijving sluit op 1 november.
- Tot die dag mag je spelers kopen en verkopen, zolang je team
achttien spelers houdt en binnen het budget blijft.
Meer weten?