Voor een verdediger van SV Basteom betaal je een miljoen euro, voor de topscorer van VV Loenermark 2,75 miljoen. De duurste die het AD noemt, is Timo Calot van VV Beekbergen: 4,25 miljoen. Het is nepgeld, in een managerspel voor de vierde klasse C van het amateurvoetbal.

Een fantasyspel voor dertien amateurclubs

Jesper Giesen (26) van Keijenburgse Boys bouwde TopManager 4C zelf, met veel hulp van AI . Hij deed eerder mee aan de fantasyspellen van ESPN, de Premier League en Scorito. “Het leek me leuk om met een variant te komen afgestemd op de amateurvoetballers die in de klasse van Keijenburgse Boys voetballen”, zegt hij tegen het AD.

Er schreven zich 181 voetbalfans in. Deelname is gratis. Giesen is niet de enige die AI zijn werk laat doen: ook Kamerleden gebruiken massaal AI

Als ik op de kermis in Baak ben, word ik zelfs aangesproken door spelers van Basteom, die zelf ook gretig meedoen. - Jesper Giesen, bedenker van TopManager 4C

Ook tegenstanders van Keijenburgse Boys praten over het spel. “Dit is ongekend”, zegt Giesen.

Met 55 miljoen koop je achttien spelers

Elke deelnemer krijgt 55 miljoen euro. Daarmee koop je achttien spelers uit de dertien clubs van de klasse:

twee keepers

vijf verdedigers

zes middenvelders

vijf aanvallers

Elke week kies je een opstelling. Scoren je spelers en wint hun team, dan krijg je punten. Verlies en tegengoals kosten punten. Voorspel je de uitslag van een duel goed, dan krijg je er punten bij.

De prijzen volgen de prestaties. Spelers van Doesburg en Eldenia, die uit de derde klasse degradeerden, zijn extra duur. Voor spelers van Loo en Basteom, gepromoveerd uit de vijfde klasse, betaal je veel minder. Stel je Thom Berendsen op, de spits van Keijenburgse Boys, dan “tikken de punten lekker aan”, zegt Giesen. Berendsen scoorde al drie keer.

Giesen telt elke goal met de hand

Na elke speelronde zoekt Giesen de uitslagen, standen en doelpuntenmakers op. Hij kijkt op voetbaloost.nl, de sociale media van de clubs en de site van de krant, en zet alles in het programma. Deelnemers zien daarna vlot hoeveel punten ze dat weekend haalden. Op het veld zelf moet het tempo omhoog, door de nieuwe spelregels van de KNVB

Na de inschrijving kun je nog drie keer per seizoen een “gouden wissel” inzetten. Raakt een speler lang geblesseerd, dan verkoop je hem en koop je bijvoorbeeld een aanvaller van een winnend elftal terug.

Misschien stel ik wat prijsjes beschikbaar. Maar één ding is zeker: je kunt er geen nieuwe auto mee winnen. - Jesper Giesen, bedenker van TopManager 4C

Tot 1 november kun je nog meedoen

Aanmelden kan via de site van Keijenburgse Boys, onder het kopje acties.

De inschrijving sluit op 1 november.

Tot die dag mag je spelers kopen en verkopen, zolang je team achttien spelers houdt en binnen het budget blijft.

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