Meer dan honderd mensen zoeken rond Beerta naar vermiste kinderen

FINSTERWOLDE (ANP) - Meer dan honderd mensen zijn vanuit het Groningse Finsterwolde op zoek gegaan naar Jeffrey (10) en Emma (8), vermist uit het naburige Beerta. Ze krijgen vanaf het aanmeldpunt van Coördinatie Platform Vermissing (CPV) een blauwe prikker mee, een geel hesje aan en een bepaald gebied aangewezen om te voet, met de fiets of vanuit de auto te zoeken.

Sinds maandagmiddag staat het punt van CPV langs de Hoofdweg in het dorp in de gemeente Oldambt. Het burgerinitiatief werkt samen met de politie en stemt af met het Veteranen Search Team, dat ook in het gebied is om de kinderen en hun vader, verdacht van ontvoering, te vinden. "We willen voorkomen dat mensen ongecoördineerd het gebied in gaan en willen dat het zoeken veilig gebeurt", legt een woordvoerder ter plaatse uit. Als er iets wordt gevonden, wordt zo nodig de politie ingelicht.

De politie vreest, onder meer naar aanleiding van een gevonden brief van de vader, voor het leven van de kinderen.