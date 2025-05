Tennisser Van Rijthoven strandt in kwalificaties Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisser Tim van Rijthoven is in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor Roland Garros gestrand. De 28-jarige Nederlander ging met 6-7 (4) 0-6 onderuit tegen de Fransman Sascha Gueymard Wayenburg, de nummer 261 van de wereld.

Beide spelers verloren in de eerste set één keer hun service, waarna Gueymard Wayenburg de sterkste was in de tiebreak. In de tweede set wist Van Rijthoven, die de laatste jaren veel blessureleed kende, geen enkele game meer te winnen.

Van Rijthoven speelde in Parijs dankzij een 'protected ranking' - een bevroren ranking bij langdurige blessures. Hij heeft geen klassering meer op de wereldranglijst. De oud-winnaar van het grastoernooi van Rosmalen werd in januari in de kwalificaties van de Australian Open eveneens in de eerste ronde uitgeschakeld.