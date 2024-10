Meer geld uitgegeven aan middelen tegen overgewicht

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders hebben in de eerste negen maanden van dit jaar voor bijna 31 miljoen euro aan middelen om af te vallen gekocht bij apotheken. Dat is meer dan in heel 2023.

Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK), die de gegevens verzamelt, zijn de uitgaven 79 procent hoger dan in de eerste negen maanden van vorig jaar. Toen gaven mensen tot en met september ongeveer 17 miljoen euro uit aan de middelen. In de laatste maanden van het jaar steeg het bedrag naar zo'n 25 miljoen euro. In heel 2022 gaven mensen zo'n 12 miljoen euro uit.

De uitgaven stijgen snel. In 2020 werden geen gewichtsverminderende medicijnen verkocht. In 2021 ging het om een kleine hoeveelheid, die mensen zelf moesten betalen. Sinds 2022 vergoeden zorgverzekeraars sommige middelen tegen overgewicht.

Van de 31 miljoen euro van dit jaar wordt het grootste deel vergoed. Mensen hebben ongeveer 8 miljoen euro uit eigen zak moeten betalen. Ook dat bedrag stijgt. Volgens SFK komt dat door middelen als semaglutide. Dat is de werkzame stof in onder meer Ozempic. Dit middel is goedgekeurd voor de behandeling van diabetes type 2, maar wordt in de praktijk ook veel gebruikt als afslankmiddel, ook al is het daar niet voor bedoeld.