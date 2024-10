Brand asielopvangschip Zaandam ontstaan in accu elektrische fiets

ZAANDAM (ANP) - De brand die in de nacht van woensdag op donderdag ontstond op een opvangschip voor asielzoekers in Zaandam is ontstaan in de accu van een elektrische fiets. Dat bevestigen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na berichtgeving door NH Nieuws. Door de brand moesten de ongeveer driehonderd bewoners van het schip worden geëvacueerd, de meesten konden donderdagochtend weer terugkeren naar hun kamer.

Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio kon de brand beperkt blijven, onder andere door de sprinklerinstallatie in de ruimte waar de brand uitbrak. "Een accubrand is altijd heel heftig, die blijft steeds opnieuw ontvlammen. Maar de sprinklerinstallatie heeft heel goed gewerkt en het vuur eigenlijk al zo goed als geblust. Ondertussen brachten de beveiligers de bewoners in veiligheid."

Een woordvoerder van het COA laat weten dat de asielzoekers naar verwachting allemaal op de opvangboot kunnen blijven, niemand hoeft naar een andere locatie.