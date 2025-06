Meer uitstoot broeikasgassen Nederland in eerste kwartaal

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen lag in het eerste kwartaal van dit jaar 7 procent hoger dan een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat de elektriciteitssector meer uitstootte. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met de Emissieregistratie van het RIVM. In totaal bedroeg de uitstoot in de eerste drie maanden het equivalent van meer dan 40 megaton, hoofdzakelijk CO2.

In de elektriciteitssector nam de uitstoot met 40 procent toe op jaarbasis. De sector produceerde meer stroom omdat er minder elektriciteit werd geïmporteerd uit omringende landen, met name België en Duitsland, en meer werd geëxporteerd. Energiebedrijven verbruikten vooral meer steenkool, wat tot hogere emissies leidt dan het gebruik van aardgas. Daarnaast werd minder energie uit windenergie geproduceerd omdat het minder waaide. De bijdrage van de elektriciteitssector aan de totale uitstoot was 20 procent, tegen 15 procent vorig jaar.

De uitstoot van de gebouwde omgeving ging ook omhoog omdat er meer aardgas nodig was voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Die sector is goed voor 16 procent van alle uitstoot. In de industrie en de landbouw bleef de uitstoot vrijwel gelijk vergeleken met een jaar eerder. Die sectoren zijn goed voor respectievelijk 27 en ruim 16 procent van het totaal.

In de mobiliteit was er juist een daling van 5 procent. Dat komt volgens de onderzoekers met name door minder verkoop van diesel. Er werd meer in het buitenland getankt, omdat diesel vooral in Luxemburg en Duitsland goedkoper is dan in Nederland en het prijsverschil groter werd. Daarnaast zijn vooral dieselauto's van zakelijke rijders die bovengemiddeld veel rijden, vervangen door volledig elektrische en plug-in hybride auto's. De bijdrage van mobiliteit aan de totale uitstoot zakte naar 16 procent, van 18 procent een jaar geleden.