TivoliVredenburg trok recordaantal van 1,5 miljoen bezoekers

UTRECHT (ANP) - TivoliVredenburg heeft in 2025 voor het eerst meer dan 1,5 miljoen bezoekers ontvangen, meldt het poppodium dinsdag. Bij de Utrechtse concertzaal vonden dit recordjaar ruim 2300 concerten en evenementen plaats en stonden zo'n 15.000 artiesten, musici en sprekers op de podia. TivoliVredenburg werd ooit ontworpen voor 600.000 gasten.

Het record is volgens directeur Jeroen Bartelse onder meer te danken aan de toegankelijkheid van TivoliVredenburg. "Muziek kan een wereld openen en wij willen die wereld bereikbaar houden", schrijft hij. Utrechters met "een kleine portemonnee" konden bijvoorbeeld concerten of festivals voor 5 euro bezoeken, inclusief een drankje en toegang tot de garderobe.

Vrijdag 28 maart was met 8542 bezoekers de drukste dag van 2025. Toen was onder meer het AVROTROS Filmmuziekconcert in de Grote Zaal, trad Seu Jorge op in de Ronda en vond in diezelfde zaal 's nachts het feest Zer00's Heroes plaats.