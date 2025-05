Testsite voor schadelijke software cybercriminelen ontmanteld

DRIEBERGEN (ANP) - Een site waar cybercriminelen konden testen of hun schadelijke software kan worden opgespoord, is uit de lucht gehaald. Bij een gezamenlijke actie hebben politiediensten in Nederland, Finland en de Verenigde Staten de dienst overgenomen. Volgens de politie is daardoor voorkomen dat veel mensen hier slachtoffer van worden.

Het platform heet AVCheck. Gebruikers konden hun malware daar plaatsen om te testen of antivirusprogramma's in staat waren om die schadelijke software te detecteren. Zo wisten de makers dat ze ongezien konden binnendringen bij een aanstaand slachtoffer.

Wie nu de site van AVCheck bezoekt, ziet een verklaring dat het domein is overgenomen. "De beheerders hebben zelf niet de beveiliging geleverd die ze beloofden", staat er.

Of de mensen achter de dienst zijn gearresteerd, meldt de politie niet.