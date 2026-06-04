Meerdere aanhoudingen voor drogeren, misbruiken en filmen vrouwen

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan vier verdachten aangehouden. Vier anderen zijn geïdentificeerd, maar zitten op het moment niet vast. "De verdenkingen tegen de mannen lopen uiteen. Zo hebben zij deelgenomen aan een besloten groep waarin illegaal verkregen beelden van gedrogeerde slachtoffers werden gedeeld", laat de politie weten.

Sommige verdachten worden verdacht van verkrachting of pogingen daartoe. Het rechercheteam dat de zaak onderzoekt, sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen. De vier die zijn aangehouden, komen uit Horst aan de Maas, Hulst, Sint Willebrord en Sassenheim. De anderen komen uit Rotterdam, Amstelveen, Hilversum en Veldhoven. In de woningen van de verdachten zijn verdovende middelen gevonden en ook wapens in beslag genomen.

Het precieze aantal slachtoffers is nog onduidelijk. Nader onderzoek naar telefoons en computers is nodig om dat vast te stellen. Volgens de politie is wel duidelijk "dat dit een zaak is met een enorme impact".

Verdovende middelen

Daders van dit soort seksueel geweld gebruiken middelen als GHB of zware slaap- of kalmeringsmiddelen om slachtoffers te drogeren. "Als slachtoffer weet je mogelijk niet wat er met je is gebeurd, omdat je gedrogeerd kunt zijn geweest en buiten bewustzijn was. Het nieuws dat je partner of een bekende je mogelijk heeft gedrogeerd en misschien zelfs heeft verkracht of dit heeft willen doen, kan je leven volledig op z'n kop zetten", zegt Milou van der Kolk van het Team Seksuele Misdrijven van de Rotterdamse politie in een verklaring.

Slachtofferhulp Nederland is ingeschakeld om de slachtoffers bij te staan. Ook het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) en Veilig Thuis zijn betrokken.